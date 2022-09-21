21 Сентября 2022
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Экономика Тюменская область
Александр Дюков, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Дюков рассказал о том, как обеспечить непрерывную технологическую деятельность

Председатель правления, ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, выступая на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени, заявил о том, что 15 лет назад компания не добывала трудноизвлекаемые запасы, а сегодня на них приходится 40% добычи, а если говорить о новых мощностях – до 80%. В целом же, 40% добычи приходится на Арктику.

"Если говорить о новых вызовах, мы можем полагаться только на себя", - сказал Дюков.

Одна из задач, которую необходимо решить компании, – обеспечение непрерывности технологической деятельности.

"Безусловно, надо использовать и импорт комплектующих из дружественных стран, и помогать отечественным производителям, чтобы они создавали продукцию для нас", - сказал Дюков.

Теги: Александр Дюков, Газпром нефть



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