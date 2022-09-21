"Я видел его лицо". Свидетели по делу Виноградовых рассказали, как был убит уральский предприниматель Буксин

В Свердловском областном суде продолжаются заседания по делу бывшего депутата думы Асбеста Геннадия Виноградова и его сына Романа. Сегодня присяжные заслушали показания свидетелей и потерпевших по эпизоду 2003 года. В тот сентябрь, предположительно, отцом и сыном Виноградовыми, был застрелен бизнесмен Андрей Буксин. О последних минутах жизни и предлагаемых мотивах рассказали друг и брат покойного, а также засекреченные свидетели, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал свидетель произошедшего Леонид Палымов, в тот вечер они компанией из пяти человек отправилось на рыбалку. Около 19.00 от группы остались только сам Палымов, Андрей Буксин и Владимир Чебаков - последнего товарищи (так охарактеризовал свои отношения с погибшим свидетель) отвезли домой, а сами отправились в бар, где выпивал только Палымов.

К 02.00 мужчины подъехали к дому погибшего, после чего свидетель отправился к себе пешком, так как проживал по соседству. Отойдя примерно на 50 м, он услышал несколько выстрелов и как Буксин вскрикнул. На вопрос: "Чего ты там делаешь?" - последний не ответил, однако в свете подъездного фонаря Палымов увидел две мужские фигуры, убегающие с места преступления - соседнего неосвещенного подъезда. Один из них, голосом 35-40 летнего мужчины сказал: "Сейчас, подожди", - после чего вернулся к подъезду и произвел еще один выстрел. После этого, по словам свидетеля, неизвестные побежали в сторону железной дороги, а он сам, испугавшись за свою жизнь, побежал домой. Там он позвонил Чебакову, сказав, что в их товарища стреляли и, дождавшись знакомого, отправился на место происшествия. Андрей Буксин лежал лицом вниз - на теле было несколько огнестрельных ранений, в том числе и в голову.

Чебаков также присутствовал в зале суда, добавив к показаниями знакомого, что именно они вызвали "скорую". Никто из них не знал о каких-либо конфликтах убитого с Виноградовыми, однако об этом знал старший брат погибшего Игорь Буксин. Он рассказал, что тот хотел приобрести двухэтажное бесхозное здание для дальнейшей реставрации и использования, однако, со слов младшего брата Андрея, виды на здание имели и Виноградовы, из-за чего однажды у Романа и Андрея даже случилась небольшая драка. Именно по этой причине, как считает Игорь Буксин, с его братом и решили "разобраться". На это, как считает потерпевший, указывает то, что за некоторое время до трагедии, его брат сообщил о преследующем его автомобиле. Более того, на следующий день после убийства к супруге покойного якобы пришел участковый и якобы потребовал имеющиеся на здание документы (обследования и оценка БТИ). Их же искала и дочь Геннадия Виноградова - Екатерина, которая после смерти Андрея Буксина приходила к другому его брату - Сергею. Об этом в зале суда уже заявил сам Сергей Буксин.

Пока адвокаты пытались выяснить, не было ли у почившего врагов в лице вероятных должников, возможных конкурентов по покупке здания, настало время показаний засекреченных свидетелей. Находясь в другом помещении по аудиосвязи (свидетелей на своем мониторе видел только судья), неизвестные для остальных рассказали, что видели в ночь убийства и слышали от непосредственно участника расправы.

Свидетель №1 рассказал, что той роковой ночью, возвращаясь от девушки, стал невольным свидетелем преступления. Мужчина полностью подтвердил показания Палымова, и рассказал, как после звуков выстрелов лег на землю, чтобы остаться незамеченным. Одного из мужчин №1 увидел силуэтно, но заметил в его руках обрез. Вторым же, вернувшимся к Буксину, оказался, по словам свидетеля, Роман Виноградов - его лицо №1 с расстояния в 25 м отчетливо увидел в свете подъездного фонаря.

Свидетель №2 сообщил, что о деталях убийства в 2015-16 годах ему рассказал уже почивший Александр Абасов (участник предполагаемой группировки бывшего депутата). Абасов якобы заявил, что на "дело" пошел с Романом Виноградовым из-за какого-то конфликта последнего с погибшим. Об этом же Абасов рассказал и свидетелю №3, якобы прямо заявив, что Андрея Буксина убил именно Виноградов младший.

Стоит отметить, что адвокаты Виноградовых каждое заседание получают многочисленные замечания от судьи. Так, одному из них уже сделали два замечания с занесением в протокол на основании его вопросов и действий в отношении свидетелей и их показаний. Главное недовольство судьи заключалось в том, что адвокаты пытались перефразировать показания свидетелей, задавали не касающиеся конкретного дела вопросы, а также наводящими вопросами пытались выяснить личности засекреченных свидетелей.

Напомним, что по словам как свидетелей во время заседаний, так и Игоря Буксина, многие из поселка Красногвардейского боялись Виноградовых, якобы привыкших отстаивать свой авторитет силой и якобы имевших тесную связь с правоохранителями, а потому не обращались за помощью. Так, свидетель №3 призналась, что не захотела дальше слушать "исповедь" Абасова, так как боялась, что о ее осведомленности может прознать кто-то из Виноградовых.

На одном из прошлых заседаний один из свидетелей также рассказал, как ему подожгли машину, но на вызов спасатели не приехали, якобы сбросив звонок после того, как услышали фамилию предполагаемого поджигателя. На том же заседании рассматривали дело 1994 года, когда старший Виноградов предположительно расстрелял машину с четырьмя людьми.

Подчеркнем, что Виноградовы, обвиняемые в тяжких преступлениях, находятся под домашним арестом, условия которого они якобы не соблюдают.