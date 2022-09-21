В Госдуме заявили, что мобилизованные продолжат платить ипотеку "со своей новой получки"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что будет с ипотекой россиян, попавших под частичную мобилизацию.

"Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая", — передает его слова Telegram-канал Shot. При этом депутат не уточнил, о каких суммах идет речь.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу призовут 300 тысяч резервистов — тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. Он уточнил, что это не единоразовый призыв, работа будет плановой.