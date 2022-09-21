21 Сентября 2022
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Общество В России
Олег Дерипаска (2021) | Фото: Россия зовет!

Дерипаска вспомнил "Яблочко" в связи с мобилизацией

Бизнесмен Олег Дерипаска (54 года, служил в РВСН в Забайкалье в 86-88 гг.) в музыкальном формате отреагировал на новость о мобилизации в России.

Он опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на музыкальный клип коллектива "Отава Ё" – группа выступает в жанре фолк. Артисты исполняют песню "Яблочко", она же красноармейские частушки. В варианте "Отава Ё" использована версия песни, популярная в 20-е годы прошлого века, которая, в частности, звучит в фильме "Собачье сердце".  

Теги: олег дерипаска, мобилизация, яблочко



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