Дерипаска вспомнил "Яблочко" в связи с мобилизацией

Бизнесмен Олег Дерипаска (54 года, служил в РВСН в Забайкалье в 86-88 гг.) в музыкальном формате отреагировал на новость о мобилизации в России.

Он опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на музыкальный клип коллектива "Отава Ё" – группа выступает в жанре фолк. Артисты исполняют песню "Яблочко", она же красноармейские частушки. В варианте "Отава Ё" использована версия песни, популярная в 20-е годы прошлого века, которая, в частности, звучит в фильме "Собачье сердце".