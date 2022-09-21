В уральском городе появилась "Библиотека нового поколения"

В школе №14 в уральском городе Полевской торжественно открыли "Библиотеку нового поколения".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, старую школьную библиотеку превратили в современный школьный информационный центр. Комфортная и многофункциональная, она начинается со школьного коридора, прилегающего к библиотеке, и мотивирует всех зайти в нее. Стены обновленного пространства превратились в мобильную библиотеку, где можно считывать QR-коды на устройство телефона и познавать новое. Благоустройство реализовано по задумке школьников в рамках проекта РМК "Измени свой город к лучшему".

В торжественном открытии с разрезанием ленточки приняли участие вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО "РМК" Анна Шабарова, генеральный директор АО "Уралгидромедь" (входит в Группу РМК) Николай Азаров, глава Полевского городского округа Константин Поспелов, а также авторы проекта Михаил Громогласов и Александра Старикова.

Около 5 тысяч единиц художественной литературы разместилось на новых стеллажах. Библиотека – это хранилище, но на самом деле здесь есть место не только для книг, но и для читателей. Можно и над проектом поработать, и в квесте поучаствовать.

"Потрясающе дети придумали поставить столы для коворкинга, для встреч, для общения. Очень хорошо и удобно размещены книги. Сама атмосфера библиотеки так и манит выбрать какую-нибудь и почитать. Здорово, когда дети сами подают нам такие идеи и готовы участвовать в воплощении придуманных ими проектов", - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Работа была проведена колоссальная: тяжелую металлическую входную дверь заменили на легкую и бесшумную. Деревянные окна поменяли на пластиковые, покрасили стены. А у зоны открытого доступа к художественной литературе разместился яркий, стильный и удобный диван.

"Это правильное времяпрепровождение, важное для души и для ума, для формирования наших детей как личностей. В такой библиотеке приятно проводить время", - прокомментировал генеральный директор Уралгидромеди Николай Азаров.

В результате реализации проекта появилось многофункциональное место для групповой и самостоятельной работы школьников: учебной, проектной, исследовательской и творческой. Комфортность библиотеки, устроенной как коворкинг-центр, сделало ее привлекательной для полезного, осмысленного, духовного времяпрепровождения не только для младших школьников, но и для старшеклассников.

"Школьная библиотека стала центром дружелюбного школьного пространства, многофункционального и в то же время комфортного. Мы достигли своей цели и очень довольны", - рассказали авторы проекта Михаил Громогласов и Александра Старикова.

Благодаря конкурсу "Измени свой город к лучшему" в Полевском уже реализованы проекты: школьный треугольник в школе №17 в 2019 году и ландшафтный дизайн пришкольного участка в селе Полдневая в 2021 году. Эти объекты стали украшением города.