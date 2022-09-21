Импортозамещение в нефтегазовом машиностроению выросло с 40 до 60%, - Мантуров

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на промышленно-энергетическом форуме в Тюмени, высказался о том, насколько в России "импортозамещен" нефтегазовый сектор. Мантуров, говоря о том, как Россия воспользуется текущей ситуацией, отметил, что предприятия из нефтегазового, машиностроительного комплекса уже воспользовались ею для импортозамещения.

"Они это сделали еще после введения в 2014 г. санкций. Например, речь идет о добыче трудноизвлекаемых запасов. Это был первый вызов. Нефтегазовые компании посмотрели далеко вперед. За эти почти восемь лет сделано много. Начинали мы в 2014 г. с 40% технологической независимости в нефтегазовом машиностроении в целом, теперь этот показатель составляет 60%", - сказал Мантуров.

Вливания из бюджета в эту отрасль составили 30 млрд руб., примерно половина которых – льготные займы.