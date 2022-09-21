Прокуратура Москвы предостерегла от призывов к несогласованным акциям

Прокуратура Москвы предостерегла об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях (в том числе и в интернете).

По данным ведомства, участникам подобных акций грозят статьи 20.2 или 20.3.3 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации митинга или публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).

Либо им может грозить статья 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), а также 207.3 УК РФ (фейки об армии), 212 УК РФ (массовые беспорядки), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее в Сети появились призывы к участию в несогласованных акциях в Москве и других российских городах. По данным "Базы", сотрудников спецполка вызывают по тревоге из-за возможного антивоенного митинга.