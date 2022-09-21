В Тюмени ребенка госпитализировали после катания на горке

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту падения ребенка с горки в тюменском сквере Победы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.



Инцидент произошел 20 сентября 2022 года в сквере Победы. Ребенок упал с горки и был доставлен в учреждение здравоохранения, где ему оказывается необходимая помощь.



"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Ленинского АО Тюмени провести проверку по данному факту, выяснить обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.