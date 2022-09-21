21 Сентября 2022
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Политика В России
Военнослужащие (2022) | Фото: Накануне.RU

Депутат-"единоросс" Юрий Швыткин вызвался добровольцем в Донбасс

Депутат Госдумы от "Единой России" Юрий Швыткин выразил желание пойти добровольцем в военкомат и уехать в Донбасс – принимать участие в специальной военной операции. О своем желании он заявил с трибуны Госдумы.

"В настоящее время в зоне специальной военной операции, наряду с другими военнослужащими, находится родная Псковская воздушная-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу. Мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачу мои сослуживцы, мои боевые товарищи. И я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними", - заявил Швыткин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов, желающих отправиться добровольцами на фронт, писать заявления. Пока официально участвует в СВО только один депутат – представитель Чеченской Республики Адам Делимханов.

В свою очередь депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин заявил, что парламентарии нужнее в Госдуме, где они принимают законы, а также проводят разъяснительную работу с гражданами, в том числе и теми, которые не согласны с курсом, проводимым властями.  

Теги: юрий швыткин, доброволец, мобилизация, донбасс, украина



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