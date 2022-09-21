Уральские ученые могут остаться без квартир

В Екатеринбурге оказался на паузе уникальный проект поддержки молодых ученых, действующий с 2003 года. Речь идет о строительстве служебного жилья, которое осуществляет в Краснолесье Уральское отделение Российской академии наук.

Как сообщил источник Накануне.RU, ученые не могут утвердить проект планировки на участок в границах улиц Чкалова – академика Вонсовского – Михеева – бульвар академика Семихатова, где запланировали построить новый дом. Стоит отметить, что земля принадлежит Уральскому отделению РАН на правах постоянного бессрочного пользования. На ней уральским ученым удалось реализовать самый масштабный в пределах страны проект инвестиционного строительства. В партнерстве с крупнейшим девелопером Урала – компанией "Атомстройкомплекс" – УРО РАН с 2003 года возводит современные жилые кварталы в микрорайоне Краснолесье. Квартиры в них предоставляются молодым ученым и преподавателям уральских вузов в качестве служебного жилья.

Всего за годы реализации проекта ученым было передано 375 квартир общей площадью более 24 тыс. кв.м. Фактически, благодаря инициативе УРО РАН, в Екатеринбурге сформировался академгородок: в ходе реализации проекта в Краснолесье построен десяток современных жилых домов, детские сады, дороги, завершено строительство замороженного с 90-х годов здания Института геологии и геохимии им. Академика А.Н. Заварицкого.

В феврале этого года проект инвестиционного строительства УРО РАН презентовали президенту Российской академии наук Александру Сергееву, посещавшему столицу Урала с рабочим визитом.

"Возможность проживания в служебном жилье для молодых ученых – это серьезное подспорье, которое для многих оказывается решающим при выборе остаться в Екатеринбурге или уехать, работать в науке или сменить род деятельности", - ранее заявлял вице-президент Российской академии наук, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин.

Мы запросили комментарии о сроках утверждения проекта планировки в администрации Екатеринбурга и УРО РАН. На момент публикации ответа не поступило.