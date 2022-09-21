21 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцы выбрали цвет для новых троллейбусов

В Екатеринбурге подведены итоги опроса по выбору цвета, в который будут окрашены новые городские троллейбусы.

Напомним, было представлено четыре варианта: синий, желтый, красный и оранжевый. Голосование шло с 15 сентября на официальном портале города и продолжалось пять дней.

Как рассказал сегодня в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов, в выборе цвета приняли участие более 14,5 тысяч человек. Победил вариант "синий", набравший 47,7% голосов. По словам Орлова, закупка транспорта начнется уже в ближайшее время.

"Планируем, что половина приобретаемых троллейбусов поступит в Екатеринбург до конца этого года. Остальные – в первом полугодии 2023-го. Обновится значительная часть городского парка троллейбусов", - отметил мэр уральской столицы.

Теги: троллейбусы, цвет, синий, Екатеринбург



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