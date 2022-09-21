Названа дата внеочередных выборов президента Казахстана

21 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР За рубежом
Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Названа дата внеочередных выборов президента Казахстана

В Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. Согласно указу главы республики Касым-Жомарта Токаева, голосование состоится 20 ноября.
Читайте также:

"Сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Казахстана. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан", - цитирует пресс-служба Токаева обращение президента к нации.

Напомним, Токаев стал президентом Казахстана в 2019 г., когда этот пост покинул многолетний глава республики Нурсултан Назарбаев.

Теги: Касым-Жомарт Токаев, президент, внеочередные выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.04.2019 10:15 Мск "Сценарий Узбекистана": дочь Назарбаева не пойдет в президенты Казахстана
Ранее 09.04.2019 12:29 Мск Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Ранее 21.03.2019 14:57 Мск Назарбаев не советовался с Путиным по поводу преемника, - Кремль
Ранее 20.03.2019 07:48 Мск Объявивший об отставке Назарбаев провел телефонный разговор с Путиным
Ранее 19.03.2019 16:23 Мск Казахстан возглавит спикер парламента. А Назарбаев останется "национальным лидером"?
Ранее 19.03.2019 16:10 Мск "Живем за счет сырьевых ресурсов, но реальные доходы граждан не растут", - заявил президент и ушел в отставку
Ранее 19.03.2019 16:06 Мск Назарбаев заявил об уходе в отставку


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети