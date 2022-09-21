Названа дата внеочередных выборов президента Казахстана

В Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. Согласно указу главы республики Касым-Жомарта Токаева, голосование состоится 20 ноября.

"Сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Казахстана. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан", - цитирует пресс-служба Токаева обращение президента к нации.

Напомним, Токаев стал президентом Казахстана в 2019 г., когда этот пост покинул многолетний глава республики Нурсултан Назарбаев.