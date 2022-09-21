21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
ПМЭФ-2019, Сергей Собянин (2019) | Фото: Накануне.RU

Собянин установил дополнительные выплаты мобилизованным в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении дополнительных выплат для мобилизованных граждан в столице. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

Собянин отметил, что принял решение о дополнительных мерах поддержки добровольцев и их семей.

"Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента", - заявил мэр.

Собянин также сообщил, что в спецоперации на Украине принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона –"Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова".

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Теги: собянин, москва, мобилизованные



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