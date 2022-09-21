21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
Ядерный гриб после испытаний 30 октября 1961 (2018) | Фото: Автор неизвестен, архив Минатома - http://npc.sarov.ru/issues/volume1/illustrationsp6.html

Депутат Госдумы: "Не надо бряцать ядерным оружием, мы пугаем наших граждан"

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сегодня предложил коллегам "перестать бряцать ядерным оружием".

Во время выступления на пленарном заседании Госдумы Матвеев заявил: "Не надо бряцать ядерным оружием. Мы пугаем наших граждан гораздо больше, чем наших противников за рубежом. СВО ведется для достижения мира, а не для того, чтобы воевать".

Его предложение, правда, аплодисментов не сорвало.

О возможности применения ядерного оружия сегодня заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что "это не блеф".  

Теги: ядерное оружие, владимир путин, россияне



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