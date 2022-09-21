Депутат Госдумы: "Не надо бряцать ядерным оружием, мы пугаем наших граждан"
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев сегодня предложил коллегам "перестать бряцать ядерным оружием".
Во время выступления на пленарном заседании Госдумы Матвеев заявил: "Не надо бряцать ядерным оружием. Мы пугаем наших граждан гораздо больше, чем наших противников за рубежом. СВО ведется для достижения мира, а не для того, чтобы воевать".
Его предложение, правда, аплодисментов не сорвало.
О возможности применения ядерного оружия сегодня заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что "это не блеф".