Жители Екатеринбурга смогут принимать решения о финансировании городских проектов

Депутаты городской думы уральской столицы дали добро на размещение первых восьми опросов в поддержку инициативных проектов на базе информационной системы "Активный Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, теперь горожане смогут принимать участие в оценке идей, претендующих на муниципальное софинансирование. Речь идет о новом механизме, направленном на развитие города – инициативном проекте. Жители смогут выдвигать предложения по благоустройству общественных пространств, созданию спортивных и детских площадок, обновлению оборудования учреждений. Финансирование планируется за счет города и инициативных групп: речь идет о проектах, стоимость которых не превышает 2,5 млн рублей.

Опросы будут проходить на площадке информационной системы "Активный Екатеринбург", где уральцы смогут голосовать за или против инициативы. Как отмечают в мэрии, если проект поддержат более 50% жителей и специальная комиссия, то он будет реализован.

Решения о назначении опросов будут приниматься Екатеринбургской городской думой.