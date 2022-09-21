Госдума в первом чтении одобрила сроки до пяти лет за осквернение Георгиевской ленты

Госдума в первом чтении одобрила приравнивание Георгиевской ленты к символам воинской славы. А осквернение символов воинской славы по закону предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы (и штрафы до 5 млн руб.).

Представитель КПРФ Михаил Матвеев заявил, что рассмотрение законопроекта в день рождения Пресвятой Богородицы очень символично, как и совпадение с Международным днем мира, объявленным ООН.