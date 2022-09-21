Куйвашев поручил "окончательно закрыть вопрос" с безопасностью учебных заведений

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба дал поручения по обеспечению безопасности учебных заведений.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, речь идет о решении разных вопросов – от технической укрепленности объектов до отработки действий персонала в случае возникновения угроз.

"Мы с вами не первый год этим занимаемся, но до сих пор в ходе проверок выявляются недостатки. Самые распространенные из них – отсутствие физической охраны или формальный подход к ее организации, неисправность защитных систем, нарушение ограждения территории. Считаю, что уже пора окончательно закрыть этот вопрос", - заявил Куйвашев.

Глава региона добавил, что при формировании областного бюджета на 2023 год надо учесть расходы на устранение типовых недостатков в обеспечении безопасности объектов образования.

Ранее стало известно, что школы Екатеринбурга не могут обеспечить ученикам контртеррористическую безопасность из-за нехватки средств в местном бюджете.

Напомним, недавно Евгений Куйвашев был переизбран на третий губернаторский срок. Что мешало ему "окончательно закрыть вопрос" раньше – остается загадкой.