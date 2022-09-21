21 Сентября 2022
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Политика В России
Дмитрий Вяткин (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы Вяткин: "Что делать нам? Уйти на фронт – самое легкое решение. Но за нами стоят граждане"

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Дмитрий Вяткин заявил, что парламентариям (имеющим отсрочку от мобилизации) было бы проще всего уйти добровольцами на фронт, но делать они этого не должны, потому что нужны на своем месте.

"Что делать нам? Уйти на фронт – наверное, самое легкое решение. Но за нами стоят граждане, которые живут как будто бы мирной жизнью. Праздники, фейерверки над каждым городом, увеселительные заведения полны людей. Наша работа заключается в принятии решений здесь и общение, поддержка общения с нашими согражданами, разъяснительная работа", - заявил Вяткин.

"Сегодня мы или поддерживаем полностью нашего президента, или нет. Или с нами – или против нас. Нетерпимость должна стать нормой жизни. Предатель не только тот, кто получает деньги из-за рубежа и пишет в интернете, но и кто вселяет в души сомнения: "ах, ох, может быть не надо?". Я не говорю о репрессиях и цензуре, но без ответа и реакции это не должно оставаться", - добавил Вяткин.  

Теги: дмитрий вяткин, госдума, депутаты, мобилизация



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