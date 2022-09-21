21 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области предпринимателя осудят за оборот немаркированной табачной продукции на 1,3 млн рублей

В Южноуральске местную жительницу будут судить по обвинению в незаконном обороте немаркированной табачной продукции почти на 1,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

У женщины, которая является индивидуальным предпринимателем, сотрудники полиции обнаружили свыше 11 тысяч неоклеенных акцизными марками пачек с сигаретами. Нелегальный товар хранился и реализовывался на арендованных ею площадях продуктового магазина. Продукция была изъята.

Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

Теги: предприниматель, суд,



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