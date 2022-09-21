Песков призвал дождаться разъяснений по ограничениям на выезд для мобилизованных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации, предложил дождаться разъяснений.

"Есть разные положения на этот счет в действующих законах", — объяснил он, отметив, что не может ответить сейчас на этот вопрос.

"Давайте наберемся терпения, разъяснения последуют", — цитирует Пескова ТАСС.

В "Аэрофлоте" и РЖД заявили, что не вводили никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации.