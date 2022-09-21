21 Сентября 2022
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Законодательное Собрание Пермского Края (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава Прикамья может получить неограниченный срок полномочий

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение заксобрания проект изменений в устав края, отменяющих ограничение срока полномочий главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент губернатор может избираться не больше двух сроков подряд.

Согласно пояснительной записке, это решение связано со вступлением в силу федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который устанавливает продолжительность одного срока полномочий главы субъекта РФ в пять лет, но не запрещает главам субъектов РФ переизбираться более двух раз подряд. Пост главы администрации Пермского края предложено приравнять к должности заместителя главы региона. Это связано с урегулированием вопроса о временном исполнении обязанностей губернатора.

Рассмотреть проект могут на октябрьском заседании.

Теги: губернатор, Дмитрий Махонин, полномочия



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