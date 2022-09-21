21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

Володин: Мобилизация должна заставить Европу подумать, нужна ли им война

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заговорил о возможности войны с Европой. Он считает, что мобилизация в России должна заставить Европу подумать об этом.

"Наша страна еще не воевала. Мы защищаем русский мир", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.

"Если не прекратят поставлять оружие и наемников – завтра у них начнутся проблемы, которые покажутся в сравнении с тем, что сейчас, намного серьезнее, - заявил Володин. - Они должны подумать, нужна им эта война. Они не думают, потому что они никогда не воевали. Им надо объяснить, что если и дальше будут дровишки подбрасывать, то первые пострадают от этого. И когда мы говорим о мобилизации, это их должно все-таки остановить".

Теги: вячеслав володин, мобилизация, европа



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