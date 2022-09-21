В свердловском избиркоме заявили о готовности к референдумам 23-27 сентября

Избиратели из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, находящиеся сейчас в Свердловской области, смогут принять участие в референдумах. Об этом Накануне.RU сообщили в областной избирательной комиссии.

По запросу избиркомов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет предоставлено необходимое оборудование – ящики и кабинки для голосования. 23-26 сентября оно пройдет вне помещений избирательных участков по поступившей информации о местонахождении избирателей референдума в городах Среднего Урала. А 27 сентября будут открыты избирательные участки.

Как отметили в избиркоме, ранее в Свердловской области уже организовались участки на выборах и референдумах других государств. Так, в Екатеринбурге проводились голосования граждан Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Напомним, на повестке ближайшего референдума будет стоять вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России на правах субъектов. Согласно опросу, в ДНР и ЛНР не менее 90% готовы проголосовать за воссоединение с Россией. В Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки чуть ниже – 80%.