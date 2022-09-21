Песков отказался раскрыть "загадочный" 7-й пункт указа Путина о частичной мобилизации

Неопубликованный седьмой пункт указа президента РФ о частичной мобилизации связан с количеством мобилизуемых, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее СМИ и телеграм-каналы обратили внимание, что в опубликованном указе о мобилизации на сайте президента есть "загадочный" 7-й пункт, скрытый от обычных граждан.

Песков пояснил, что этот пункт - для служебного пользования, поэтому он не может его раскрыть.

"Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тысяч человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

"Но тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно", - уточнил Песков.