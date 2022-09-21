В Тюмени федеральный министр открыл заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России-2022"

В Тюмени открыли заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России-2022".

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, торжественная церемония прошла во Дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко. Участие в ней принял министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на заключительном этапе, финале Всероссийского конкурса "Учитель года России". Он у нас 33-й и впервые проходит за Уралом. Я отдельно хочу вас, Александр Викторович, поблагодарить за гостеприимство, за то, как вы подошли к организации конкурса. В этом году у нас есть несколько новаций. В конкурсе участвовали директора зарубежных школ МИД, у нас участвуют победители конкурса "Учитель года" из Луганской и Донецкой народных республик", - обратился он к присутствующим педагогам.

Сергей Кравцов также поблагодарил Александра Моора и его команду за достойную организацию финала Всероссийского конкурса "Учитель года". Он пожелал всем участникам идти вперед и отметил, что учитель - главная профессия на земле.

Александр Моор, заявил, что для Тюмени большая радость и ответственность принимать лучших учителей страны.

"Вам предстоят сложные конкурсные испытания и, я уверен, что энергия тюменской земли поможет вам справиться с волнением, раскрыть свои возможности и таланты", - заявил он.

2023 год Президент России Владимир Путин объявил Годом педагога и наставника. Министерство просвещения продолжает сбор предложений – что можно и нужно сделать в этот период. Участники и гости конкурса обсудят эти вопросы.