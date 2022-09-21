21 Сентября 2022
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Политика В России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин предложил депутатам Госдумы вызываться добровольцами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") предложил своим коллегам, имеющим военный опыт и военные специальности, а также просто выражавшим желание поехать на Донбасс добровольцем, принять участие в мобилизации, объявленной сегодня президентом.

 "Кто хочет из депутатов – может быть добровольцем. Знаю коллег, которые заявления писали. До сегодняшнего дня мы направляли таких в Минобороны – если там они будут востребованы, то пусть их направляют. Сегодня мы будем поддерживать такие поступки. Среди нас такие люди есть", - заявил спикер палаты.

Напомним, по закону депутаты Госдумы имеют отсрочку во время мобилизации. Сейчас в СВО из депутатов Госдумы участвует Адам Делимханов – представитель Чеченской Республики. Всего в Госдуме 450 депутатов.  

Теги: вячеслав володин, госдума, депутаты



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