Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги"

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через "Госуслуги", заявили в Минцифры.

Ведомство в своем телеграм-канале уточнило, что таких планов нет, а необходимая законодательная база для этого отсутствует.

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появиалась информация о том, что всем, кого собираются призвать в Вооруженные силы РФ в период частичной мобилизации, придет уведомление в аккаунте "Госуслуг". Сразу после этих сообщений портал стал недоступен, вероятно, из-за большого наплыва пользователей.