21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги"

Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через "Госуслуги", заявили в Минцифры.

Ведомство в своем телеграм-канале уточнило, что таких планов нет, а необходимая законодательная база для этого отсутствует.

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появиалась информация о том, что всем, кого собираются призвать в Вооруженные силы РФ в период частичной мобилизации, придет уведомление в аккаунте "Госуслуг". Сразу после этих сообщений портал стал недоступен, вероятно, из-за большого наплыва пользователей.

Теги: повестки, госуслуги, мобилизация



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