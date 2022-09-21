21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
Геннадий Зюганов (2022) | Фото: duma.gov.ru

Зюганов поддержал мобилизацию: "У меня в роду все воевали, сражались, погибали"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддерживает решение президента России о частичной мобилизации.

"Я давно ждал такого обращения [Путина], полностью его поддерживаю. Президент абсолютно объективно характеризовал положение дел. Война есть война. У войны есть два исхода – или поражение, или победа. У каждого поколения должен быть не только свой 1941-й, но и свой 1945-й, мы должны победить", - заявил Зюганов, выступая в Госдуме.

"У меня в роду все воевали, сражались, погибали во время Великой отечественной войны", - добавил он.

Зюганов также отметил, что мысль Путина об использовании любых видов оружия – "правильная установка": "У нас боекомплекта одной подложки хватит, чтобы любое государство уговорить на 20 лет вперед".

Теги: геннадий зюганов, мобилизация, госдума



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