Зюганов поддержал мобилизацию: "У меня в роду все воевали, сражались, погибали"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддерживает решение президента России о частичной мобилизации.

"Я давно ждал такого обращения [Путина], полностью его поддерживаю. Президент абсолютно объективно характеризовал положение дел. Война есть война. У войны есть два исхода – или поражение, или победа. У каждого поколения должен быть не только свой 1941-й, но и свой 1945-й, мы должны победить", - заявил Зюганов, выступая в Госдуме.

"У меня в роду все воевали, сражались, погибали во время Великой отечественной войны", - добавил он.

Зюганов также отметил, что мысль Путина об использовании любых видов оружия – "правильная установка": "У нас боекомплекта одной подложки хватит, чтобы любое государство уговорить на 20 лет вперед".