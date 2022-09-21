21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Вагоны для пригородных поездов ОАО &quot;РЖД&quot; (2020) | Фото: Свердловская железная дорога

В РЖД опровергли сообщения о требовании справок из военкомата для покупки билетов

В РЖД опровергли сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата для покупки билетов на поезда.

В компании заявили РИА Новости, что продажа билетов и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений.

Ранее в Telegram-каналов появилась информация, что РЖД якобы прекращает продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки из военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Теги: ржд, справка из военкомата, билеты



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