21 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
строительная техника на месте будущей ледовой арены УГМК (2019) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Нижнего Тагила усилят контроль за устранением "перекопов"

В мэрии Нижнего Тагила прошло совещание по восстановлению благоустройства после земляных работ, связанных с ремонтом сетей. К нарушителям могут применить санкции.

По информации управления городским хозяйством администрации города, в этом году к середине сентября было выдано 458 ордеров на проведение земляных работ. При этом часть "перекопов" до сих пор не ликвидирована.

"Из общего объема сдан в установленные сроки 251 объект с восстановленным благоустройством, еще 143 находятся в работе, 64 "перекопа" не устранены в положенное время. Если организация в установленные сроки не способна восстановить нарушенное благоустройство, муниципалитет может взять на себя эту функцию с выставлением к ней счетов за проведенные работы. Кроме этого, руководство районов имеет право принимать меры административного воздействия к нарушителям", - заявил и.о. начальника управления городским хозяйством Михаил Семин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, глава города Владислав Пинаев отметил, что сейчас контроль над этим процессом со стороны чиновников, по большей части, является формальным. По мнению мэра, все это негативно сказывается на эффективности работ по устранению "перекопов".

Владислав Пинаев(2018)|Фото: Накануне.RU

"Простому человеку неважно, каким образом будет достигнут результат. Он возвращается с работы домой и по дороге натыкается на яму. Сразу негативное настроение. Тагильчанина абсолютно не должно волновать, как мы "перекоп" устраним, он не должен испытывать дискомфорта от нарушенного благоустройства", - подчеркнул Владислав Пинаев.

В итоге на совещании было решено пересмотреть подходы к деятельности муниципалитета по данному направлению. В мэрии обещают, что будет отлажена новая структура взаимодействия управления городским хозяйством, администраций районов и подрядчиков, выстроена более эффективная претензионная работа. Контроль над устранением "перекопов" и восстановлением благоустройства в ближайшее время будет усилен.

Теги: перекопы, мэрия, Пинаев, Нижний Тагил



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