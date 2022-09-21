21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер поручил оказать помощь военным комиссариатам и обеспечить бесперебойную работу предприятий ОПК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил областному правительству и главам муниципалитетов оказать необходимую помощь военным комиссариатам и обеспечить бесперебойную работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Правительству региона и муниципалитетам необходимо мобилизовать свои усилия и ресурсы. Скорректировать свои планы, отменить отпуска и сосредоточиться на выполнении ключевых задач: это оказание всей необходимой помощи военным комиссариатам и призывным комиссиям, эта работа уже началась; и обеспечение бесперебойной работы стратегических предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса", - отметил губернатор.

Также Алексей Текслер призвал южноуральцев сплотиться друг с другом и со всей страной, и приложить все усилия для того, чтобы обеспечить мирное будущее России.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Теги: Алексей Текслер, мобилизация,



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