Власти Прикамья сделали заявление по частичной мобилизации

Власти Пермского края оказывают необходимое содействие военкомату в рамках частичной мобилизации.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Вопросом мобилизации занимается краевой военкомат, краевые власти со своей стороны оказывают ему необходимое содействие", – говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Указ о мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.