В Челябинской области инфляция снизилась до 11,98%

В Челябинской области замедлилась инфляция. В августе она составила 11,98%, что на 0,9% ниже, чем в июле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ банка России.

Снижение произошло из-за расширения предложения на отдельных рынках товаров и услуг, укрепление рубля во втором квартале этого года и сдержанный потребительский спрос на непродовольственные товары длительного пользования.

Напомним, в Челябинской области за август снизились цены на 75 продовольственных и 114 непродовольственных товаров.