21 Сентября 2022
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Экономика В России Москва
(2022) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" создает технологические экосистемы 

"Газпром нефть" представила на Промышленно-энергетическом форуме TNF экосистему для работы с технологическими партнерами. На тематической сессии глава дирекции по технологическому развитию Алексей Вашкевич рассказал о форматах и направлениях совместной работы, а партнеры поделились своим опытом сотрудничества с компанией.

Как рассказали Накануне.RU в "Газпром нефти", в качестве примера успешного партнерства Алексей Вашкевич привел внедрение технологии "Зелёная сейсмика". Она, напомним, предполагает использование беспроводного оборудования, которое устанавливается специальной компактной техникой. Таким образом, значительно сокращается объём рубки лесных просек. Благодаря применению этой технологии с 2017 года удалось сберечь 6 млн деревьев. 

"На сегодняшний день все знают, что такое "Зелёная сейсмика", для многих она стала базовой с точки зрения перевооружения. То есть мы видим, что при объединении усилий скорость трансформации может быть колоссальной, и за несколько лет локальная идея может перерасти в новый отраслевой стандарт", – отметил Алексей Вашкевич.

Примером успешного партнёрского взаимодействия также является создание отечественного флота для гидроразрыва пласта (ГРП). Над этим проектом "Газпром нефть" работает совместно с Московским институтом теплотехники и СП "МеКаМинефть".

Как считает Алексей Вашкевич, хороших результатов в любом партнерстве можно достичь, подобрав максимально мотивирующую всех участников бизнес-модель. 

Теги: Газпром нефть, технологические экосистемы 



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