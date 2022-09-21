В Госдуме пояснили, кого могут мобилизовать в первую очередь

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в рамках указа о частичной мобилизации в первую очередь могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Об этом он заявил в интервью "Интерфаксу".

Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности будут востребованы, добавил Картаполов.

Также глава думского комитета по обороне отметил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено.

Член СПЧ Кирилл Кабанов пояснил РИА Новости, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.