Суд арестовал два автомобиля у пермского оппозиционера и его супруги

На имущество бывшего депутата краевого заксобрания Константина Окунева и его супруги наложены обеспечительные меры, сообщает "Ъ".

По данным краевого Арбитража заявление о наложении обеспечительных мер было подано в рамках дела о банкротстве компании "Ветеран-2" - структуры бывшей сети "Добрыня" - Константин Окунев ранее был владельцем этой сети.Требование направил кредитор должника — "СБК Уран"

Суд запретил проводить регистрационные действия в отношении двух авто Mercedes-Benz GL 400 (2019 года выпуска) и Mercedes-Benz CLS 350 (2018 года выпуска), это имущество находится в совместной собственности супругов Окуневых.

Суд постановил также запретить "Регистратор Интрако" регистрировать отчуждение 20 обыкновенных акций "УК "Эрнест" (являлось учредителем ООО "Добрыня"), принадлежащих Окуневой. Межрайонной ИФНС №17 по Пермскому краю запрещено регистрировать отчуждение 2/12 доли в уставном капитале ООО "Развлекательный центр "Вознесенский" (управляет бывшим ТЦ "Добрыня" на ул. Юрша, 62), также принадлежащих супруге Константина Окунева.

В обоснование своих требований конкурсный кредитор "СБК Уран" представил сведения о том, что Окунева обратилась в Дзержинский райсуд Перми с исковым заявлением о разделе общего имущества супругов, приобретенного в браке с Константином Окуневым. "СБК Уран" требовало также наложить арест на перечисленное имущество, но суд отметил, что в мае этого года уже было принято решение об аресте автомобилей, ценных бумаг и долей в компании.