21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
ОНФ, форум действий, Петр Толстой (2016) | Фото: Накануне.RU

Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что депутаты и так уже находятся в строю

Депутаты Госдумы по закону имеют отсрочку от призыва по мобилизации (среди них достаточно военных и/или служивших в ВС). Они могли бы встать в строй добровольно, но, по словам вице-спикера палаты, "единоросса" Петра Толстого, народные избранники "и так все уже в нем [строю] находятся".

"Сейчас мы занимаемся той работой, которую без нас вряд ли кто-то сделает. Нам даны полномочия, мы избраны в федеральный орган власти и должны принимать законы, которые обеспечат свободу России", - заявил Толстой журналистам.

На вопрос "То есть вы готовы встать в строй?" депутат ответил: "Так точно. Мы все и так в нём находимся".

Теги: госдума, депутаты, мобилизация, петр толстой



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