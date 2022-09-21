Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что депутаты и так уже находятся в строю

Депутаты Госдумы по закону имеют отсрочку от призыва по мобилизации (среди них достаточно военных и/или служивших в ВС). Они могли бы встать в строй добровольно, но, по словам вице-спикера палаты, "единоросса" Петра Толстого, народные избранники "и так все уже в нем [строю] находятся".

"Сейчас мы занимаемся той работой, которую без нас вряд ли кто-то сделает. Нам даны полномочия, мы избраны в федеральный орган власти и должны принимать законы, которые обеспечат свободу России", - заявил Толстой журналистам.

На вопрос "То есть вы готовы встать в строй?" депутат ответил: "Так точно. Мы все и так в нём находимся".