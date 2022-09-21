В Челябинской области снизились цены на овощи, металлочерепицу и телевизоры

В Челябинской области за август снизились цены на 75 продовольственных и 114 непродовольственных товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, среди продовольственных товаров снизились цены на свёклу 24,52 рублей за кг (39,9%), картофель 29,99 рублей за кг (37,6%), морковь 36,29 рублей за кг (34,4%), огурцы свежие 50,50 рублей за кг (33,7%), капусту белокочанную 22,19 рублей за кг (30,3%).

Среди непродовольственных товаров подешевели металлочерепица 640,68 рублей м2 (8,8%), телевизор 31 тыс. 061,74 рублей (8,4%), порошок "Смекта" 114,76 рублей 10 пакетов (8,0%), флеш-накопитель USB 554,36 рублей (7,7%), кольцо обручальное золотое 5 тыс. 477,65 рублей грамм (7,3%).

Также в КСП сообщили о снижении цен на 14 услуг. Так, стоимость полета в салоне экономического класса самолета в расчете на 1 тыс. км пути снизилась на 20,5% до 7 тыс. 456,40 рублей, проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования в расчете на 100 км пути на 15,6% до 514,94 рублей.