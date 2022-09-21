Россель обратился к сенаторам: "Трудиться и трудиться мне еще"

В первый день осенней сессии в Совете Федерации простились с уходящими сенаторами, которые не были переназначены своими регионами на новый срок. В число таковых попал и бывший свердловский губернатор Эдуард Россель.

Он сообщил, что собирается активно заниматься общественной деятельностью после ухода с поста сенатора. "Мой этап работы здесь заканчивается, но жизнь продолжается. Трудиться и трудиться мне еще", - заявил 84-летний Россель.

Он поблагодарил коллег за совместную работу и наказал им "беречь Валентину Ивановну (Матвиенко – спикера СФ – прим. ред.).

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что предложил Росселю после ухода с поста сенатора продолжить работу в Свердловской области. "Я предложил ему стать моим советником и возглавить наблюдательный совет туристического кластера "Гора Белая". Надеюсь, он согласится", - сказал губернатор.