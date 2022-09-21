Энергоблок Запорожской АЭС оказался поврежден после обстрела ВСУ

Запорожская АЭС минувшей ночью вновь подверглась обстрелу со стороны украинских войск, сообщили в администрации Энергодара.

Там уточнили, что разрывы зафиксированы в 100 м от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи.

Также повреждено оборудование связи шестого энергоблока, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Запорожской области Владимир Рогов.

Он добавил, что из-за обстрелов произошло отключение блока трансформаторов, включая трансформатор, обеспечивающий собственные потребности энергоблока АЭС, передает ТАСС.