Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении "Т Плюс"

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении "Т Плюс" по факту препятствования в обустройстве индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в многоквартирных домах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство обратились несколько коммерческих организаций. Они оказывают услуги по установке услуги по установке оборудования для автоматического регулирования тепловой энергии в ИТП в многоквартирных домах Перми. Это оборудование необходимо для энергосберегающего потребления теплового ресурса и регулирования оптимальной температуры.

Проектирование и обустройство оборудования в ИТП для автоматического регулирования тепловой энергии требует наличия исходных данных, то есть определенной технической информации, в том числе о параметрах теплоносителя (расход, давление, температура), тепловой нагрузке. Такие данные имеются только в распоряжении теплоснабжающей организации, в данном случае "Т Плюс"

Компании обратились в "Т Плюс" за предоставлением исходных данных с целью установки оборудования в ИТП в ряде многоквартирных домов в Индустриальном, Орджоникидзевском и Кировском районах г. Перми, заявители получили отказ.

Теплоснабжающая организация посчитала нецелесообразным предоставлять такие данные, мотивировав это тем, что теплоснабжение домов, осуществляется от центральных тепловых пунктов, где система автоматического регулирования и так предусмотрена.

"В ходе изучения материалов, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что действующее законодательство не ограничивает собственников жилых помещений в их праве на установку дополнительного оборудования для автоматического регулирования тепловой энергии в ИТП жилого дома. А это означает, что теплоснабжающая организация незаконно препятствует потребителям в реализации такого права, в том числе компаниям, оказывающим соответствующие услуги потребителям", - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Пермское УФАС возбудило в отношении "Т Плюс" антимонопольное дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции за необоснованный отказ в выдаче исходных данных для проектирования установки систем автоматического регулирования теплопотребления в системе отопления жилых зданий.

Рассмотрение дела назначено на 10 октября.

По результатам рассмотрения дела "Т Плюс" может грозить оборотный штраф, рассчитываемый от выручки предприятия от реализации соответствующих услуг.