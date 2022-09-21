На Урале старушку по ошибке признали умершей и прекратили платить ей пенсию

В Первоуральске пенсионерку по ошибке признали умершей. В ситуации пришлось разбираться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с заявлением обратилась местная жительница 1947 года рождения. Она рассказала о необоснованной регистрации отделом ЗАГС записи о ее смерти.

В ходе проверки было установлено, что в июле 2022 года скончалась тезка заявительницы, проживающая в другом городе – Нижнем Тагиле. На основании ошибочной информации, поступившей из полиции о личности умершей, ЗАГС Ленинского района Нижнего Тагила и составил запись акта о "смерти" пенсионерки из Первоуральска.

В дальнейшем эти сведения были направлены в управление Пенсионного фонда по Первоуральску, который прекратил живой старушке выплаты пенсии. По итогам проверки прокурор направил заявление в городской суд об аннулировании записи акта гражданского состояния.

В ведомстве отметили, что держат ситуацию на контроле.