21 Сентября 2022
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Парк &quot;Зелёная роща&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

На Урале старушку по ошибке признали умершей и прекратили платить ей пенсию

В Первоуральске пенсионерку по ошибке признали умершей. В ситуации пришлось разбираться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с заявлением обратилась местная жительница 1947 года рождения. Она рассказала о необоснованной регистрации отделом ЗАГС записи о ее смерти.

В ходе проверки было установлено, что в июле 2022 года скончалась тезка заявительницы, проживающая в другом городе – Нижнем Тагиле. На основании ошибочной информации, поступившей из полиции о личности умершей, ЗАГС Ленинского района Нижнего Тагила и составил запись акта о "смерти" пенсионерки из Первоуральска.

В дальнейшем эти сведения были направлены в управление Пенсионного фонда по Первоуральску, который прекратил живой старушке выплаты пенсии. По итогам проверки прокурор направил заявление в городской суд об аннулировании записи акта гражданского состояния.

В ведомстве отметили, что держат ситуацию на контроле.

Теги: пенсионерка, ошибка, прокуратура, Первоуральск



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