Матвиенко заявила о единении народа

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о единении народа. По ее словам, "данные последних опросов" показывают, что более 90% граждан называют себя патриотами. "Это самый высокий показатель в новой России. Это показатель единения народа", - заявила Матвиенко, открывая первое в осенней сессии заседание СФ.

Она заявила, что решение президента о мобилизации в стране своевременное, поскольку "речь идет о нашей независимости, нашей свободе".

"Президент верит в нашу поддержку, не сомневаюсь, что так и будет", - добавила спикер палаты.

Она заявила, что ряд льгот для участников СВО, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на мобилизованных.

Законодательство РФ предусматривает отсрочку от призыва в случае мобилизации для депутатов Госдумы и сенаторов СФ.