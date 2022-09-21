21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
Валентина Матвиенко (2022) | Фото: пресс-служба Совета Федерации

Матвиенко заявила о единении народа

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о единении народа. По ее словам, "данные последних опросов" показывают, что более 90% граждан называют себя патриотами. "Это самый высокий показатель в новой России. Это показатель единения народа", - заявила Матвиенко, открывая первое в осенней сессии заседание СФ.

Она заявила, что решение президента о мобилизации в стране своевременное, поскольку "речь идет о нашей независимости, нашей свободе".

"Президент верит в нашу поддержку, не сомневаюсь, что так и будет", - добавила спикер палаты.

Она заявила, что ряд льгот для участников СВО, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на мобилизованных.

Законодательство РФ предусматривает отсрочку от призыва в случае мобилизации для депутатов Госдумы и сенаторов СФ.

Теги: валентина матвиенко, совет федерации, мобилизация



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