Ограниченно годных к службе призывать не будут

В рамках частичной мобилизации, объявленной с 21 сентября ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут. Об это РИА Новости заявил секретарь СПЧ Александр Точенов.

Согласно закону, категория "В" (ограниченно годен) значит, что у призывника есть заболевание, освобождающее от несения воинской повинности в мирное время. После выдачи военного билета он зачисляется в запас. Но если произойдет военный конфликт, мужчина может быть призван в тыловые части.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на службу призовут 300 тысяч резервистов — тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. О призывах студентов и обучающихся речи не идет.