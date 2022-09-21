В ФРГ назвали решение о частичной мобилизации в России неправильным

В Германии назвали неправильным решение президента РФ Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию.

Как заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, это плохое развитие событий, передает Reuters.

По его словам, правительство Германии ведет консультации о дальнейших действиях.

МИД Великобритании считает, что решение Владимира Путина о частичной мобилизации приведут к дальнейшней эскалации ситуации на Украине, пишет Regnum.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.