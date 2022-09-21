На Южном Урале 5 октября включат электросирены для проверки системы оповещения населения

В Челябинской области 5 октября пройдет проверка системы оповещения населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Плановая комплексная проверка готовности региональной системы с включением электросирен и громкоговорителей будет проводится с 10 до 14 часов. Текстовое и речевое сообщения будут осуществляться через телевизионное вещание и домофонную сеть компании "Интерсвязь".

Услышав звуки электросирены нужно включить проводную радиоточку, радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение.