21 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России
армия, служба, призыв, военный (2016) | Фото:Накануне.RU

Мобилизованы будут 300 тысяч резервистов – Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал число резервистов, которые будут мобилизованы для участия в специальной военной операции на Украине.

"300 тысяч резервистов будут призваны. Это не единоразовый призыв, работа будет плановой. Это не будет "комбайн", который будет "загребать" всех подряд", - заявил Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что частичная мобилизация населения нужна для контроля территорий, находящихся в тылу, за линией фронта, протяженность которой составляет более тысячи километров. Шойгу отметил, что все мобилизованные будут проходить подготовку или переподготовку.

Министр также сообщил, кого именно будут призывать:

"Это не какие-то люди, которые никогда ничего не знали про армию. Это люди которые: а) отслужили б) получили военную специальность. О призыве студентов речи не идет. Служащие по призыву тоже не подлежат отправке в зону СВО. У нас огромный мобилизационный ресурс – тех, кто отслужил, имеет боевой опыт, военную специальность. Мобилизация займет не более одного процента от мобилизационного ресурса. Мобилизационный ресурс у нас 25 миллионов", - заявил министр.

Теги: мобилизация, резервисты, сергей шойгу



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