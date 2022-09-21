"Это не блеф": Путин пригрозил Западу ядерным ударом

Президент России Владимир Путин пригрозил Западу ядерным ударом.

"Граждане России могут быть уверены – территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. <…> Те, кто пытаются шантажировать нас, должны знать – роза ветров может развернуться и в их сторону", - заявил Путин во время обращения к россиянам.

"Наша страна располагает различными средствами поражения. По отдельным компонентам – более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся виды вооружения. Это не блеф", - сказал Владимир Путин.