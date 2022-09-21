Авиарейс из Челябинска в Москву задержали на восемь часов

В аэропорту Челябинска на восемь часов задерживается рейс в Москву. По данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь в 6.30, но вылет перенесли на 14.10, передает корреспондент Накануне.RU.

Задержка произошла из-за того, что самолет еще не прибыл в Челябинск. Он должен был прилететь из Москвы в 5.45. Его ожидают в 13.30.

Напомним, 19 сентября аэропорт Челябинска принял три самолета, летевших в Тюмень. Они не смогли приземлиться в аэропорту Тюмени из-за неблагоприятных погодных условий.