Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации

Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации в России, полный текст документа размещен на сайте.

"Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию", - говорится в указе президента.

Указывается, что в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы.

Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.